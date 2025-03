Sería costoso poner fin a T-MEC, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que sería muy costoso, tanto para México como para Estados Unidos, poner fin al tratado de libre comercio.

"¿Qué virtud tiene? Pues que se generan empleos en los dos países. Entonces, más que ver el déficit, que por supuesto que entendemos esa situación, lo que hay que ver es cómo reducimos ese déficit, pero sin desintegrar nuestras economías, porque va a ser muy costoso para ambos pueblos", dijo.

"Va a ser costoso para Estados Unidos por aumento de los precios, costoso aquí si al final se dejan de producir cosas aquí, se van a Estados Unidos".

La Mandataria se refirió al tema al ser cuestionada sobre las declaraciones de Peter Navarro, consejero principal de comercio y de manufacturas de la Casa Blanca, quien sostuvo que el tratado comercial que el propio Donald Trump negoció y firmó con México y Canadá durante su primera Presidencia no le funciona a su país.

En una entrevista con la cadena Fox News, afirmó que el T-MEC, vigente desde 2020, no funciona porque supuestamente el ex Presidente Joe Biden no hizo cumplir sus cláusulas.

Comparándolo con el acuerdo comercial que lo antecedió -el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con los acuerdos bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Navarro acusó que el T-MEC también sería responsable de que plantas manufactureras abandonaran EU.

"Perdimos 90 mil fábricas con el TLCAN, con la trampa del TLCAN, con la OMC, Incluso el T-MEC no nos está funcionando bien en este momento porque Biden no lo aplicó", expresó.

Este viernes, la Presidenta manifestó que tanto México como Estados Unidos buscan fortalecer su producción interna y reducir las importaciones.

Sin embargo, dijo, lo que se debe determinar es si ambos países caminarán juntos o separados hacia esa meta, tomando en cuenta que la integración es clave para elevar la competitividad de la región frente a otras economías.

"Lo que queremos es exportar, importar menos y producirlo en México. Eso mismo quiere Estados Unidos. La pregunta es ¿cómo lo hacemos?, ¿lo hacemos juntos o lo hacemos separados? Y la respuesta es hay que seguir haciéndolo juntos, porque tenemos una economía muy integrada", explicó.

"Lo que nosotros en todas las mesas de trabajo hemos planteado es, es mejor estar juntos, competimos mejor frente a otras regiones del mundo, que separarnos".

Sheinbaum destacó las expresiones del futuro Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre la importancia de la integración económica bilateral.

"Habló mucho del comercio y dijo justamente esto, dijo las economías están muy integradas", refirió.

"Es mejor mantener esta integración sin aranceles y fortalecer que se fabrique en México y que se fabrique en los Estados Unidos para beneficio de ambos países y de ambos pueblos, y que la región sea más competitiva frente a otras regiones del mundo. Eso nos va a permitir crecer, desarrollarnos siempre con respeto a la soberanía".