Antes de viajar a estado, Sheinbaum espera tener listo Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no descartó realizar una visita a Michoacán, aunque precisó que esperará a que esté listo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia antes de definir una fecha.

"Vamos a esperar a que esté el plan, y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán", señaló la mandataria.

¿Qué acciones inmediatas tiene Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum explicó que su agenda inmediata incluye una visita este fin de semana a Nayarit, donde inaugurará una carretera y atenderá diversos temas locales. Además, informó que el lunes iniciará la segunda entrega de recursos a los damnificados de los cinco estados afectados por las lluvias recientes.

"Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos. Digo, porque había quedado de ir a estos estados, pero vamos a esperar a que avance la entrega de apoyos", detalló.

¿Cuál es la situación de la emergencia por lluvias?

La Presidenta también indicó que el Gobierno Federal continúa trabajando con los gobernadores de las entidades afectadas por las lluvias, y que la emergencia está por concluir en la mayoría de ellas.

"De todas maneras, ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse; ya se cerró en tres estados, y todavía queda Veracruz e Hidalgo, con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra, y se sigue trabajando", añadió.

Al ser cuestionada sobre si los últimos 30 días han sido la etapa más complicada de su administración, Sheinbaum respondió que no se trata de medir la dificultad de los momentos, sino de actuar con responsabilidad frente a los retos.

"Es muy difícil evaluar eso, si es más complicada o menos complicada. Lo importante es siempre enfrentar con responsabilidad los problemas y atenderlos, como lo hemos hecho siempre", concluyó.