´Somos amigos y debemos hacernos fuertes los tres´

En un momento de tensión en las negociaciones del T-MEC —un acuerdo cuya continuidad Estados Unidos ha amagado con frenar—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes su primera reunión trilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

¿Qué se discutió en la reunión trilateral del T-MEC?

En este primer acercamiento, Sheinbaum propuso reforzar los vínculos entre las tres naciones al recordar que son, ante todo, "amigos" comerciales, de acuerdo con fuentes que participaron en el encuentro. "Somos amigos y debemos estar fortalecidos juntos", expresó la Mandataria durante el encuentro, de acuerdo con las fuentes.

Por su parte, Audrey Champoux, portavoz del primer ministro canadiense, indicó en una declaración enviada a la agencia AFP que durante el encuentro se acordó "seguir trabajando juntos en el CUSMA", el acrónimo canadiense del acuerdo comercial conocido en México como T-MEC.

Detalles de la reunión entre Sheinbaum, Trump y Carney

La declaración confirma que, aunque el tema no fue discutido de manera técnica, los tres gobiernos reconocen la importancia de mantener la cooperación en el marco del tratado.

En la reunión acompañaron a Sheinbaum el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; el secretario interino de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la representante del Banco Mundial en México, Diana Alarcón, quienes forman parte del círculo cercano que está construyendo la estrategia diplomática de la nueva administración.

La Casa Blanca no había informado pormenores del encuentro trilateral.

Impacto de la reunión en las negociaciones del T-MEC

La reunión ocurrió tras la celebración del sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center. Minutos antes del evento, Sheinbaum tuvo breves encuentros por separado con Trump y Carney, lo que representó el primer contacto presencial con ambos mandatarios en este nuevo capítulo de la relación trilateral.

Hasta ahora, la Presidenta mexicana había sostenido con Trump alrededor de una decena de llamadas telefónicas centradas en temas arancelarios, así como una reunión bilateral con Carney realizada meses atrás en Palacio Nacional.