En junio, Carlos Manzo agradeció respaldo de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 24 de junio, Carlos Manzo agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la decisión de enviar a Uruapan, Michoacán, fuerzas federales para enfrentar la violencia e inseguridad en ese municipio.

En esa ocasión, el presidente municipal asesinado la noche del sábado 1 de noviembre, destacó el acercamiento y la coordinación con grupos de élite de la Sedena, gracias a lo cual se acordó el arribo de tropas para reforzar la seguridad.

"Estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan, esperemos que efectivamente toda la gente que arribe por parte de la Sedena realmente venga a entregar resultados lo más pronto posible para recuperar la paz social en nuestro municipio", señaló.

Carlos Manzo expresó su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por dar respuesta positiva a sus peticiones para actuar de manera contundente contra la delincuencia organizada.

¿Qué ocurrió?

El asesinato de Carlos Manzo ha generado una gran preocupación en la comunidad de Uruapan. Este hecho resalta la grave situación de inseguridad que enfrenta el municipio, donde la violencia ha ido en aumento en los últimos años.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras el asesinato, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para abordar la violencia en la región. La llegada de fuerzas federales es un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada que afecta a Michoacán.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La muerte de Carlos Manzo no solo afecta a su familia y allegados, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad pública en Uruapan. La comunidad espera que las acciones de las autoridades se traduzcan en un entorno más seguro para todos.