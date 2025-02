'Economía del País es muy fuerte', dice Claudia Sheinbaum ante aranceles

Nezahualcóyotl, México.- A un día de que el Presidente Donald Trump dé a conocer los aranceles que su Administración impondrá a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que está tranquila porque la economía mexicana está fuerte.

En una ceremonia en la que los asistentes le gritaron repetidas veces "no estás sola", la Mandataria sostuvo que también está serena porque está respaldada por el pueblo.

"La otra cosa que me tiene muy tranquila es que la economía de México es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque cambió el modelo de desarrollo de nuestro país. Lo cambió un hombre extraordinario que ganó la presidencia de la República en 2018 y que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador", indicó.

Mañana está previsto que Trump anuncie los impuestos que impondrá a las importaciones mexicanas que podrían alcanzar en algunos casos hasta el 25 por ciento.

Esta tarde, antes de que Sheinbaum hablara en el último evento de su gira por el oriente del Valle de México, el Presidente estadounidense sostuvo en una entrevista que no hay nada que México pueda hacer para evitar los impuestos.

"Me decía hace rato un señor por ahí, cabeza fría, porque es lo que he estado diciendo, ahí en las mañaneras del pueblo. Digo, cabeza fría, y ahora me dicen, serenidad y paciencia, mi querido Solín, como diría kalimán", indicó.

Además de una economía fuerte, sostuvo, en México hay un pueblo extraordinario que siempre ha salido adelante ante cualquier adversidad.

"Estoy tranquila, por muchas razones. Primero, porque tenemos un pueblo extraordinario, el pueblo de México es lo mejor que hay en el mundo, lo mejor. Pueblo generoso, trabajador, que son también los mejores héroes y heroínas de la patria.

"A ver, ¿quiénes son los mejores trabajadores de la construcción? Los mexicanos. ¿Quiénes son los mejores trabajadores de los servicios? Los mexicanos. ¿Quiénes somos los mejores trabajadores del campo? Los mexicanos. ¡Arriba México! No hay divorcio entre pueblo y gobierno. Tenemos un matrimonio, pueblo y gobierno", sostuvo.