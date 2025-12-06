Responde Rosa Icela a las críticas contra Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respondió este viernes a los señalamientos y "ataques" dirigidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar una encuesta que muestra una aprobación del 74% para la titular del Ejecutivo federal. La funcionaria encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional mientras que Sheinbaum se encuentra en Washington para el sorteo de la FIFA.

¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez sobre Claudia Sheinbaum?

Durante su intervención en el Salón Tesorería, Rodríguez proyectó el estudio demoscópico y afirmó: "Una presidenta siempre cercana al pueblo". Señaló que el respaldo ciudadano es la mejor respuesta frente a las críticas recientes que, según dijo, se han intensificado contra el gobierno federal.

La secretaria retomó el mensaje difundido la víspera por la mandataria en un video donde invita a la ciudadanía a participar en el evento por los "7 años de la transformación", convocado para este sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino. En ese mensaje, Sheinbaum acusó la existencia de "una andanada de campañas, calumnias" en su contra.

Detalles de la encuesta que respalda a Claudia Sheinbaum

Rodríguez subrayó que la encuesta exhibida refleja la confianza de la población y reiteró que el gobierno continúa cercano a las demandas sociales.

"Esta es la respuesta a todo, a todos los ataques que hacen en contra de nuestra presidenta", expresó al finalizar su intervención.