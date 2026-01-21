Sheinbaum confía en mantener el T-MEC

CIUDAD DE MÉXIC.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá es muy difícil de romper, por lo que confió en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se conservará, aunque eventualmente pueda registrar ajustes durante su proceso de revisión.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el T-MEC?

Al ser cuestionada sobre el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde advirtió sobre el poder económico de las grandes potencias, Sheinbaum sostuvo que, pese a la incertidumbre global, México mantiene una posición sólida gracias a sus cadenas productivas con Estados Unidos.

"La integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de tarifas, el comercio se sigue dando. Creemos que el tratado se va a conservar porque es de beneficio mutuo", afirmó.

La mandataria subrayó que su gobierno trabaja de manera permanente en el análisis de distintos escenarios económicos, a través del gabinete económico, integrado por las secretarías de Economía y Hacienda, así como otras dependencias clave, con el objetivo de proteger la estabilidad del país ante un entorno internacional cambiante.

"Nos reunimos cada semana con el gabinete económico y analizamos todos los escenarios para México. El objetivo es que la revisión del tratado salga bien y en eso se está trabajando todos los días", explicó.

Acciones del gobierno para fortalecer la economía mexicana

Sheinbaum destacó que, de manera paralela, México avanza en la diversificación de sus relaciones comerciales, particularmente con Europa, América Latina y Asia. Recordó que este año se prevé la ratificación del acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea, así como el fortalecimiento de vínculos económicos con países como Brasil, Singapur, Corea del Sur, Francia y China.

"Tenemos conversaciones con todos. Con China, por ejemplo, aun cuando se han tomado decisiones comerciales, no deseamos cerrar el comercio, sino que sea un comercio justo", puntualizó.

En el caso de Canadá, la presidenta resaltó el interés creciente de ese país por invertir en México y anunció que en febrero arribará una delegación amplia de empresarios canadienses, lo que refleja la solidez de la relación bilateral.

"Viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá, con interés de inversiones en nuestro país", indicó.

Interés de Canadá en inversiones en México

Ante la incertidumbre global y las tensiones geopolíticas, Sheinbaum afirmó que la principal fortaleza de México es su población y la capacidad del Estado para anticipar riesgos. "La mayor defensa que tiene México es su pueblo. El gobierno está atento, trabajando, sin minimizar ni exagerar, y siempre informando", señaló.

Finalmente, reiteró su confianza en que el T-MEC continuará vigente, impulsado también por el interés de las propias empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, las cuales —dijo— son las primeras en buscar que el acuerdo comercial se mantenga.