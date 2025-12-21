Vamos bien y vamos a ir mejor en 2026: CSP

SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro.- Desde San Juan del Río, Querétaro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del Tren México-Querétaro, que lleva un avance del 8 por ciento, y aseguró que se cumplirá con su construcción como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros, que los gobiernos neoliberales desaparecieron y privatizaron.

"¿Cuántos años queriendo el Tren México-Querétaro? Bueno, yo de niña vine a Querétaro en tren, ya tengo mis añitos. Después, decidieron privatizar los trenes y desaparecieron los trenes de pasajeros. Los recupera el presidente López Obrador y ahora estamos seguros que vamos a cumplir, porque con este equipazo que tenemos es un orgullo y privilegio contar con este equipo. Muchas gracias a todas y todos. Vamos muy bien y el próximo año vamos a ir mejor", informó.

Reconoció al Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a los gobiernos estatales del Estado de México y de Querétaro por el trabajo coordinado en esta obra, en la que no existe ningún conflicto social y hay consenso con la población a través del diálogo, garantizando el pago a precios justos para la adquisición de los derechos de vía.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", Gustavo Vallejo Suárez, recordó que la obra se fragmentó en 12 tramos para realizar su construcción de manera simultánea y San Juan del Río es el primero de los cuatro tramos que corresponden al estado de Querétaro, con una longitud total de 80 kilómetros. Anunció que las obras incluyen la construcción de túneles para no afectar el tráfico que existe en la Autopista México-Querétaro.

El director general de la ARTF, Andrés Lajous Loaeza, recordó que esta obra tendrá una longitud de 226 kilómetros y garantizará un recorrido de 2 horas desde Ciudad de México a Querétaro; de una hora 20 minutos de Ciudad de México a San Juan del Río y de 43 minutos de San Juan del Río al centro de Querétaro.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, agradeció el apoyo de la Presidenta de México por esta obra ferroviaria que marcará un antes y después en la conectividad del estado.