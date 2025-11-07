Trabajadores de apps están muy contentos por seguridad social

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la mayoría de personas trabajadoras de aplicaciones están muy contentas, ante la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales que les da seguridad social.

"La mayoría de los trabajadores están muy contentos, porque no solamente es el acceso de ellos, sino de toda su familia a la seguridad social", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 7 de noviembre en Palacio Nacional.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ante denuncias de aumentos de plataformas como Uber en sus servicios, la titular del Ejecutivo federal insistió en que "no debe cobrarse al usuario más, ni al trabajador descontársele de los que es su salario directo, sino como adicional".

Pidió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría del Trabajo revisen si a las personas usuarias de plataformas se les está cobrando extra: "Si en algún lugar se está cobrando por ello, no es correcto".

¿Qué preocupa a las refresqueras y cooperativas?

Sobre la preocupación de refresqueras y cooperativas como Pato Pascual por el aumento al IEPS, la Mandataria federal dijo que las Secretarías de Salud y Hacienda tienen que entrar en contacto con ellas.

"Lo importante es que no tenga tanto contenido de azúcar las bebidas, que hace mucho daño. Además, queremos mucho a la Cooperativa, es una historia de lucha extraordinaria y de salir adelante, por supuesto que vamos a hablar con ellos", comentó.