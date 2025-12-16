No se requiere tanta burocracia para elecciones, afirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la petición del INE de mantener los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ante su posible desaparición en la próxima Reforma Electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se requiere tanta burocracia para llevar a cabo elecciones, y consideró que se duplican muchas funciones.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre los OPLES?

En conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que todavía no hay una propuesta definida, pues los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral están escuchando todas las voces en foros por todo el país.

"Vamos a esperar a la propuesta. Pienso yo que se duplica en mucho en funciones, pero vamos a esperar a la propuesta, no hay una propuesta definida todavía.

"Lo que yo pienso es que no se requiere tanta burocracia para poder realizar las elecciones. Al final es recurso público, y entonces hay que ver realmente las funciones de las OPLES [...] Ayudan en algunos temas, pero realmente desde mi perspectiva se duplican mucho las funciones, pero vamos a esperar a la revisión de las propuestas que se hicieron y a partir de ahí en presentar una propuesta general", mencionó.

Acciones del INE en defensa de los OPLES

Ayer lunes, al entregar un paquete de propuestas de autoridades electorales locales a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, acompañada de representantes de los 32 OPLES, defendió la labor de esos entes estatales.

"Es un conocimiento vasto el que existen los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializada que debemos tener y cómo lo comparten con el Instituto Nacional Electoral. Ambas partes, los OPLES y el INE, llegamos hasta el último rincón de las localidades para poder instalar las casillas", declaró.