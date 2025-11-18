´No se reprime a los jóvenes´

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el propósito de la marcha realizada el sábado 15 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México era agredir a la policía para que respondiera y generar la idea de represión hacia los jóvenes.

Solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar los hechos de violencia; "tenemos que ser muy responsables, aquí es la ley; nada ni nadie por encima de la ley."

Destacó la importancia de determinar quiénes integran esos grupos, por qué actuaron con violencia y si están pagados, ya que la intención era generar la idea de que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos.

Venimos de un movimiento social que luchó durante muchísimos años y nunca usamos violencia. Quienes la convocaron, todos los que llegaron a la movilización tienen que deslindarse de la violencia, porque hay cosas que no se pueden olvidar. -Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

"No vamos a caer en la provocación, porque es lo que buscan estas imágenes. Las y los mexicanos no quieren violencia; es un llamado a realizar movilizaciones pacíficas.

Llamó la atención que un grupo muy violento arribó al Zócalo; la mayoría no eran jóvenes y estaban preparados con esmeriles, ganzúas, martillos, pinzas y marros para romper la soldadura de las vallas dispuestas para evitar confrontaciones.

"Se lanzan contra la policía de una forma muy violenta, ahí están las escenas. Los policías resistieron como dos horas a golpes. Luego, levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía.

"El objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no, no hay represión. No llevan escudos, ni siquiera llevan toletes."

Destacó que una tendencia se intentó levantar en redes con la participación de sinnúmero de cuentas extranjeras para reforzar la idea de represión.

"En México no se reprime a los jóvenes, al revés; les damos becas, escuelas, trabajo; abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Pero esta violencia ¿de dónde vino?"

Recordó que la semana pasada durante la conferencia matutina, la cápsula Infodemia explicó que la marcha fue convocada mediante un impulso en redes sociales que requirió el gasto de 90 millones de pesos por parte de la oposición y con apoyo de un empresario.

"Si la oposición quiere tener más gente, ahora sí que, como recomendación, no me corresponde, pero la violencia no les va a ayudar."

PAGAN HOY PENSIÓN A MUJERES

A partir dde hoy comenzará la dispersión de recursos del programa Pensión Mujeres Bienestar, que beneficia a 2.9 millones de mexicanas; de ellas, 1.9 millones tienen entre 60 y 62 años. La inversión total para el bimestre noviembre-diciembre es de 8 mil 445 millones de pesos.

El calendario de pagos, organizado según la primera letra del apellido de las beneficiarias, está disponible en gob.mx/bienestar.

Además, durante este mismo periodo, el gobierno federal entregará recursos a 13.2 millones de adultos mayores, 1.6 millones de personas con discapacidad, 256 mil madres trabajadoras y 409 mil campesinos del programa Sembrando Vida, con lo que la inversión total alcanza 99 mil 183 millones de pesos para 18.4 millones de derechohabientes.

En la presentación de los avances de los Programas para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos y garantizar que los recursos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.