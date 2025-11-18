Sheinbaum habla sobre letreros que habría puesto EU en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que "tiene que delimitarse", luego de que personal naval localizó y retiró, de manera preventiva, seis letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo leyó el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que refiere que el hallazgo se dio tras un reporte recibido, y durante las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Brownsville no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense.

"Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la playa Bagdad. Primero se consultó al consulado, luego a la embajada, no había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial; se retiraron los letreros, después un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos.

Pero como nos explicó el almirante Raymundo Pedro Morales, el río va cambiando su cauce, se va azolvando, y de acuerdo con el tratado, pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial", refirió la Presidenta.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"En eso se está para que, a través de las instituciones de Estados Unidos y de México, se delimite claramente ya con mayor información e instrumentación, pues exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas ya cerca del Golfo", agregó Sheinbaum.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que estableció comunicación sobre este incidente con la embajada de los Estados Unidos en México. Asimismo, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) iniciará las consultas técnicas necesarias para esclarecer cabalmente el incidente, así como realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?