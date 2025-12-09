Sheinbaum habla en mañanera sobre coche bomba en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no fue un ataque en contra del gobierno, sino es por "la situación" que se vive en la entidad.

Mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que fue entre los grupos delictivos del estado.

"No, es la situación de los grupos delictivos que hay ahí", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la explosión?

Lo anterior, al ser cuestionada sobre este ataque del coche bomba haya sido un ataque directo a su gobierno mientras festejaban los 7 años del inicio de la autollamada Cuarta Transformación.

Mientras tanto, Omar García Harfuch contextualizó el hecho dentro de una confrontación criminal en la región.

Acciones de la autoridad tras el ataque en Coahuayana

Indicó que no se trató de un ataque directo contra la policía comunitaria, sino de un choque entre facciones delictivas.