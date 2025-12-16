Ernestina Godoy está retomando casos que eran relevantes: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, "está retomando casos que eran relevantes".

Esto, al ser cuestionada sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, uno de los 61 exservidores públicos acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de desviar millones de pesos destinados a los penales federales del país.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la FGR?

En su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que la FGR informe sobre este caso, relacionado con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Miami, Estados Unidos.

"Hay que pedirle a la Fiscalía que informe, vamos a esperar a que la Fiscalía pueda informar. Lo cierto es que la fiscal, pues está retomando algunos casos que eran relevantes, vamos a esperar a la Fiscalía", dijo la mandataria federal.

Detalles sobre la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez

La detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez se enmarca en un contexto de investigaciones sobre el desvío de recursos públicos, lo que ha llevado a la FGR a actuar en consecuencia. Este caso es parte de un esfuerzo más amplio para abordar la corrupción en el gobierno.

Acciones de la FGR en casos de desvío de recursos

La FGR ha estado bajo el escrutinio público, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la necesidad de que se mantenga informada a la ciudadanía sobre los avances en estos casos. La transparencia en la gestión de la justicia es fundamental para recuperar la confianza de la población.