Sheinbaum habla sobre amago de aranceles de EU por agua

CIUDAD DE MÉXICO.- "Eso tendría que responderle al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el amago de Donald Trump de imponer 5% de aranceles si hay incumplimiento en el Tratado de Aguas.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los aranceles de Trump?

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este 2025 se entregó más agua que en años anteriores.

Apuntó que para cumplir con el Tratado se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y en años posteriores, que no ponga en riesgo a la población y a la producción agrícola en México, "pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos".

"Entonces, confío en que podemos llegar a un buen acuerdo", insistió la titular del Ejecutivo federal. Señaló que el tamaño del ducto, la parte física, limita la entrega.

Acciones del gobierno mexicano para cumplir el Tratado de Aguas

"Estoy convencida que vamos a llegar a un acuerdo", reiteró al destacar que hay voluntad de su gobierno y la reunión que se tendrá vía remota entre autoridades estadounidenses y mexicanas en la que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y la CILA.

"Hay que cumplir con el Tratado, de acuerdo a la cantidad que existe y con la cantidad que podemos llevar a través del ducto", recalcó.

Detalles de la reunión entre autoridades de México y EE. UU.

Agregó la Mandataria federal que su gobierno está unido con los gobiernos estatales en este proceso para encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos.