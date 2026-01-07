Sheinbaum defiende la soberanía de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara a Venezuela poner fin a sus relaciones económicas con China, Rusia, Irán y Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ningún país debe decidir sobre los asuntos internos de otro y subrayó que cada nación es soberana para definir el destino de sus recursos naturales y su política exterior.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la intervención de EE. UU.?

Al ser cuestionada sobre la postura del gobierno mexicano ante las declaraciones del mandatario estadounidense, Sheinbaum sostuvo que el respeto a la soberanía es un principio fundamental de la política exterior de México. "No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea", expresó.

En este contexto, Sheinbaum planteó que, si el objetivo es convertir al continente americano en una potencia económica, el camino no debe ser la imposición ni el uso de la fuerza, sino la cooperación para el desarrollo. Señaló que una integración regional basada en el respeto mutuo puede beneficiar tanto a América Latina como a América del Norte. "Si queremos hacer del continente una potencia económica con integración, la vía tiene que ser no la fuerza, sino al revés, la cooperación para el desarrollo", afirmó.

Acciones de la presidenta sobre relaciones comerciales

Añadió que este enfoque ha demostrado ser positivo, al recordar los beneficios que ha traído el tratado comercial para México, Estados Unidos y Canadá. En otro tema, la Presidenta fue cuestionada sobre la decisión que la Suprema Corte de Estados Unidos tiene programada para este viernes, cuando dará a conocer sus opiniones respecto a los aranceles impuestos por el presidente Trump, lo que podría derivar en un fallo relevante en materia comercial.

Sheinbaum indicó que el gobierno mexicano no tiene una expectativa específica sobre la resolución del máximo tribunal estadounidense y reiteró que su administración siempre buscará que las relaciones comerciales se mantengan dentro de un marco de comercio libre y justo, conforme a los acuerdos vigentes. "Podemos saber qué es lo que decide la Corte de Estados Unidos, no hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre es que, en el marco del comercio libre y del tratado comercial, haya siempre un comercio justo", concluyó.

Impacto de la postura mexicana en la cooperación regional

Sheinbaum Pardo repitió que independientemente de la opinión que se tenga de Venezuela, de Nicolás Maduro, "lo que no puede ser es que un país llegué a detener, fuera de todo el marco internacional, de las reglas y las normas internacionales, a un presidente". Criticó a periodistas y "comentócratas" que expliquen que están de acuerdo que Estados Unidos intervenga en el país o en cualquier otro.