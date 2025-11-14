Sheinbaum va por revisión del Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el caso del exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando a plenitud, por lo que indicó que se tiene que revisar para que no haya impunidad.

¿Qué ocurrió?

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que las sanciones pasaron al Tribunal de Justicia Administrativa, estatales o el federal: "Me parece que sí es importante que se revise, porque finalmente lo que queremos es cero impunidad, todos los mexicanos y mexicanas".

"Sí es algo que se tiene que revisar, y de hecho no está funcionando a plenitud. Y fue un esquema que se planteó en el periodo de Peña Nieto, propuesto por distintas organizaciones de la llamada sociedad civil, en donde es un esquema bastante complejo de muchas instituciones que supuestamente iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción", dijo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

"Queremos que frente a la corrupción haya cero impunidad, entonces sí creo que es un buen momento para revisar todo lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción", añadió la titular del Ejecutivo federal.