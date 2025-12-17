Sheinbaum destaca interés de EU en uso de drones de criminales

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos, celebrada el pasado 11 de diciembre en nuestro país.

¿Qué temas se abordaron en la reunión de seguridad?

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el interés de Estados Unidos para abordar el uso de drones utilizados por la delincuencia. "Hay una serie de lineamientos que se están siguiendo, acciones, y se da seguimiento en estas reuniones. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia, entonces se tocó este tema, entre muchos otros temas", expuso.

Indicó que estos encuentros ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera y que se hace énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. Comentó que la declaratoria del mandatario Donald Trump del fentanilo como arma de destrucción masiva no se abordó en este encuentro porque se dio después.

Detalles sobre ataques con drones a la Secretaría de Defensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han registrado ataques con drones en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Esto, luego que ayer, el gobierno de Estados Unidos informó que se comprometió con el de México a mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, así como a profundizar la colaboración en materia de huachicol, entre otros temas.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que fue a petición del gobierno de la Unión Americana mejorar el intercambio de información para prevenir ataques con drones en la frontera, pero rechazó que se tenga registrado algún ataque con drones a elementos estadounidenses. "¿De acuerdo al balance que hace gabinete de Seguridad es muy grave la utilización de drones o por qué?", se le preguntó.

"Fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigará. Ha habido algunos casos que nos ha tocado nosotros en el último año, uno o dos donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido. En los últimos meses, no ha habido información, incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se ha hecho y ellos plantearon que era un tema importante, entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial", dijo.

"¿Esos dos casos se han tratado de ataques a la Unión americana?", se le insistió. "No, no, nada que ver, no. Fueron... en un caso fue un ataque a las Fuerzas Federales, a la Secretaría de la Defensa, a elementos de la Secretaría de la Defensa. Fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera, pero Estados Unidos le interesa y es parte, digamos del entendimiento y de la comunicación que puede haber en relaciones", respondió.

Acciones del gobierno mexicano ante el uso de drones

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que recientemente se reformó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues indicó que "era ya muy antigua" y que no incluía armas que se pueden elaborar con ciertos materiales a través de impresoras de 3D, y en donde también se encuentra una actualización sobre artefactos o vehículos no tripulados.