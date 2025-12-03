Claudia Sheinbaum crea consejo para la promoción de inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, donde acordaron reuniones constantes a través de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones.

Durante la reunión privada en Palacio Nacional realizada este miércoles por la tarde, Sheinbaum Pardo confirmó que habrá diálogo permanente con la iniciativa privada y se formalizará mediante un nuevo mecanismo de trabajo, un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México .

"En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México", informó la mandataria en sus redes sociales.

En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México.

En la reunión estuvieron empresarios de los principales consorcios del país y miembros de su gabinete, como el presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

También se vio a los ejecutivos de Grupo Televisa, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; el presidente de Grupo Bal, Alejandro Baillères Gual; José Antonio Fernández Garza, presidente de FEMSA y Coca-Cola FEMSA; Pablo Chico Pardo Hernández, del Grupo Aeroportuario del Sureste; Álvaro Fernández Garza, presidente de Grupo Alfa; y Carlos Hank González, titular de Grupo Financiero Banorte.

Participaron igualmente el presidente de Mexichem, Juan Pablo del Valle Perochena; el director general de Grupo Comercial Chedraui, José Antonio Chedraui Eguía; el CEO de Fibra Danhos, Salvador Daniel Kabbaz Zaga; y el CEO de la Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón Kuri, entre otros empresarios.