Dictamen de FGR de Tren Interoceánico la siguiente semana: Sheinbaum

PUEBLA, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer sostuvo una reunión con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en la que se abordó el seguimiento a diversos temas de interés nacional, entre ellos la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

¿Qué se discutió en la reunión entre Sheinbaum y Godoy?

La mandataria señaló que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que el dictamen técnico y jurídico sobre el siniestro estará listo la próxima semana, lo que permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de posibles responsabilidades.

Detalles sobre el dictamen del Tren Interoceánico

Sheinbaum subrayó que la reunión se llevó a cabo con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía, aunque reconoció que existen asuntos de especial relevancia para su gobierno que requieren seguimiento puntual, particularmente aquellos que impactan directamente en la seguridad y la vida de las personas.

"Es el seguimiento de algunos temas en particular, que me interesaba conocer, reconociendo la autonomía de la fiscal, hay algunos temas que nos interesan. Uno fue, sin que me diera detalles, cuándo puede estar el dictamen del Tren Interoceánico; me manifestó que la próxima semana estará listo", expresó la presidenta.

Acciones de la autoridad tras el accidente ferroviario

La jefa del Ejecutivo federal indicó que, además de este caso, durante el encuentro se discutieron otros temas relevantes en materia de procuración de justicia, los cuales consideró importante que continúen bajo supervisión institucional.