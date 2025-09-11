Endurecerán control de transporte tras explosión

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se fortalecerá el control para la seguridad del transporte de combustibles en el País, tras la explosión de una pipa que dejó 6 muertos y 90 heridos en Iztapalapa.

En su conferencia mañanera, afirmó que ante el accidente de ayer se trabaja en reforzar la regulación sobre los permisos que reciben las empresas dedicadas al traslado de hidrocarburos.

La Mandataria fue cuestionada sobre qué se haría al respecto del traslado de material peligroso en las vialidades y, en respuesta, señaló que se endurecerá la medida derivada del procedimiento de trazabilidad para combatir el huachicol.

"Inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustibles", dijo.

"Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento en la seguridad tenemos que hacerlas y en eso está trabajando, tanto Secretaría de Energía como ASEA y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas", advirtió.

Sheinbaum afirmó que el caso ocurrido en la Calzada Ignacio Zaragoza, al sur de la Ciudad de México, fue revisado en su reunión con el Gabinete de Seguridad federal para determinar los próximos lineamientos.

-¿Desde el Gobierno de México se revisaría esta operación de traslado de transporte peligroso, Presidenta, o qué se haría?, se le preguntó.

"Sí, incluso hoy mismo hablé con, hablamos en el Gabinete de este tema", respondió.

"Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando, relacionado con el tema del huachicol o del contrabando de combustible, o como le queramos llamar, fiscal, huachicol fiscal o contrabando de combustible", añadió.

La Presidenta calificó el hecho como una tragedia que debe esclarecerse y asumió que las indagatorias están en manos de la autoridad local para determinar qué causó el accidente.

Asimismo, celebró que Silza, gasera dueña de la pipa que explotó, haya prometido la activación de sus pólizas de seguro para atender el caso.

"En estos casos es la Fiscalía de la Ciudad de México quien hace toda la investigación, ellos tienen que hacer los peritajes, la investigación ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa, diciendo que tenían su seguro en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera.

"Qué bueno porque podría haber sido otra cosa, qué bueno que participen en la atención a las víctimas", reconoció.

"¿Y por qué ocurrió? Tiene que determinarlo la Fiscalía y ahí donde haya temas federales, pues también que se haga la investigación", reiteró.

Sheinbaum dijo que luego de las indagatorias se debe buscar la reparación del daño para que no se repita otro evento similar.

"Es muy trágico lo que ocurrió ayer, es un accidente que hay que ver cuál es la razón, cuando hay estos temas, incluso la propia ley establece que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir, y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa", abundó.

Previamente, al inicio de su conferencia, reiteró su solidaridad con las víctimas y dijo que el Gobierno federal colabora con las autoridades de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.

Presentan reporte sobre atención a heridos en explosión

El Gobierno federal presentó este jueves un informe sobre la atención a las víctimas de la explosión de una pipa en Iztapalapa, que dejó un saldo de seis muertos y 90 lesionados.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que en esa institución fueron atendidas 26 personas.

"El accidente ocurrió muy cerca del Hospital General de Zona 53, en Los Reyes, por eso muchos fueron trasladados inicialmente para allá. De las 26 personas, uno falleció, hubo ya seis altas y actualmente hay 19 hospitalizadas. De éstas, 10 de mayor gravedad están en Magdalena de las Salinas, porque es un hospital especializado en trauma", explicó.

A pregunta expresa, el funcionario informó que el conductor de la pipa también recibe atención médica. Sin embargo, declinó informar sobre cuál es su estado de salud.

"Efectivamente, la persona conductora está siendo atendida en Magdalena de las Salinas, como todos quienes estuvieron en el accidente. Tenemos que ser muy respetuosos en este momento de la privacidad de los estados de gravedad y de la comunicación con las familias", señaló.

El director del ISSSTE, Martí Batres, precisó que esa institución recibió a 32 personas.

"La mayoría no eran derechohabientes, pero de inmediato se brindó la atención correspondiente. De las 32 personas, 16 fueron dadas de alta porque sus lesiones fueron leves y 16 permanecen hospitalizadas. De éstas, cinco están graves con quemaduras que abarcan más del 50 por ciento de la superficie corporal", indicó.

Batres relató que incluso se logró reanimar a un paciente que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante su traslado al hospital Ignacio Zaragoza.

Añadió que los familiares de los lesionados han recibido acompañamiento y alimentos mientras esperan noticias de los pacientes.

Por su parte, el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, detalló que desde el primer momento se activó el comando de atención de emergencias.

"En este momento estamos atendiendo todavía 27 pacientes, 10 de ellos en el Rubén Leñero, que es un nosocomio especializado en quemados y cirugía plástica. También tenemos dos menores en el hospital pediátrico Moctezuma y el resto en Balbuena", explicó.

Cuestionada sobre los gastos de hospitalización y recuperación, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que toda la atención médica será gratuita.

"Entran a un hospital público y es gratuita la atención. Ya todo lo que tiene que ver con acciones derivadas de la Fiscalía, de reparación del daño, etcétera, pues ya entra a la empresa", afirmó.