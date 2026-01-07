Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este miércoles 7 de enero a cónsules, embajadores y embajadoras, en el marco de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.

Detalles de la reunión con embajadores y cónsules

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo indicó que con el cuerpo diplomático sostendría una plática "de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030".

"Escucharlos, qué perspectivas hay desde cada embajada. Invitarlos también a que haya mayor cooperación cultural y económicas con las distintas naciones del mundo", dijo la presidenta.

Perspectivas de cooperación cultural y económica

Ante situaciones como las de Venezuela, Sheinbaum apuntó que las y los representantes de México deben estar atentos.

A Palacio Nacional llegó el embajador de México en Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente.