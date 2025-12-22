Sheinbaum se pronuncia contra la llamada "Ley Esposa"

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la denominada "Ley Esposa", una iniciativa que se impulsa en diversos estados del país para establecer que la candidatura a la gubernatura sea encabezada obligatoriamente por una mujer en la siguiente elección.

Al ser cuestionada sobre este tipo de reformas, la mandataria consideró que no es necesario legislar en ese sentido, al señalar que ya existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género en los cargos de elección popular. "Yo creo que no hace falta esas leyes, la verdad", afirmó al mencionar que esta semana Arturo Zaldívar dará información sobre por qué no es viable esta reforma que ha sido aprobada en San Luís Potosí.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la Ley Esposa?

Sheinbaum explicó que, más allá del debate sobre su constitucionalidad, el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) —que deberá incorporarse en una futura reforma electoral— obliga a los partidos políticos a postular a la mitad de sus candidaturas para mujeres y la otra mitad para hombres, lo que, a su juicio, cumple con el objetivo de garantizar la participación equitativa. "Con el acuerdo que tomó el INE, de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres, se cumple el tema de género", sostuvo.

La presidenta subrayó que estas acciones afirmativas han permitido que un mayor número de mujeres acceda a gubernaturas, algo que, dijo, difícilmente habría ocurrido sin estas medidas, y destacó el desempeño de las actuales mandatarias estatales. "La verdad es que las gobernadoras lo hacen muy bien", señaló.

Acciones de la autoridad sobre la paridad de género

Sheinbaum advirtió que imponer por ley la alternancia obligatoria hombre–mujer podría generar controversias legales o interpretaciones de exclusión hacia posibles aspirantes, por lo que insistió en que no ve necesario avanzar en ese tipo de disposiciones. "Para evitar cualquier cosa de que se está orientando o se está evitando que una persona participe, no creo que sea necesario que se elija la alternancia hombre-mujer, hombre-mujer", explicó.

No obstante, indicó que el tema aún será analizado y que se revisará si este tipo de iniciativas se ajustan o no al marco constitucional. La llamada "Ley Esposa" ha generado debate en distintos congresos locales, donde se plantea como una medida para garantizar la continuidad de la paridad en los ejecutivos estatales. Sin embargo, críticos advierten que podría entrar en conflicto con principios de libre competencia política y autodeterminación de los partidos.