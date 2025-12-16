Opina Sheinbaum sobre palabras de Trump sobre el fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que ayer el presidente de EU, Donald Trump, anunció que declarará el fentanilo como un "arma de destrucción masiva" e insistiera que pronto comenzarán los ataques contra los cárteles vía terrestre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno está en contra de cualquier intervención, e indicó que la soberanía, la territorialidad, no están a discusión bajo ningún motivo.

La mandataria federal señaló que hay colaboración y coordinación en distintos temas con el gobierno de Estados Unidos, pero "nunca la violación a nuestra soberanía".

¿Qué declaró Trump sobre el fentanilo y los cárteles?

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que su gobierno analizará exactamente las implicaciones y alcances que tiene el declarar en el país vecino el fentanilo como un "arma de destrucción masiva", pues indicó que también tiene un uso médico.

Señaló que más allá de perseguir a aquellos que generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a la causa en el consumo de las drogas.

"Dada esta orden ejecutiva se podía prever que el gobierno de EU insista en su ofrecimiento de intervenir militarmente en México, ofrecerle con lo que ya nos ha comentado en las llamadas telefónicas, ¿la postura de México sería la misma?", se le preguntó.

"La misma. Nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, por la defensa en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo. Es colaboración y coordinación en distintos temas, pero nunca la violación a nuestra soberanía", dijo.

Acciones de Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía

-----Donald Trump declara fentanilo como "arma de destrucción masiva"

Ayer lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que declarará el fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

En un evento para entregar la Medalla a la Defensa de la Frontera con México, Trump dijo que emitirá una orden ejecutiva para hacer la declaratoria, al advertir que los cárteles de la droga son "enemigos de Estados Unidos".

Trump afirmó que su administración está "desmantelando a los cárteles" y que, tras haber heredado "una de las peores fronteras del mundo", ahora se ha convertido en "la más segura".

Aseguró que sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico han frenado el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos en más de 90%, e insistió en que pronto iniciará los ataques contra los cárteles vía terrestre. "Es mucho más fácil".