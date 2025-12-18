Nunca vamos a estar de acuerdo que criminalicen a migrantes: Sheinbaum

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México se escribe con "M" de migrante, a quienes reconoció como heroínas y héroes de la patria.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, recordó que la posición del gobierno mexicano es la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo entre las naciones para disminuir este fenómeno al invertir en los países con mayor pobreza y desigualdad.

"Nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre, de cualquier país hacia otro, y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa: Migrantes que llegan a México de otros países buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del Gobierno en caso de que así lo deseen hacer y ha funcionado. Entonces esa siempre será nuestra posición".

Se informó que con la estrategia "México te abraza", del 20 de enero al 17 de diciembre se han realizado 145 mil 537 repatriaciones y brindado 846 mil servicios a connacionales y a través del programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025, se han realizado a la fecha 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas.