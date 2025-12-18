Nunca vamos a estar de acuerdo que criminalicen a migrantes: Sheinbaum

Nunca vamos a estar de acuerdo que criminalicen a migrantes: SheinbaumLa Presidenta de México reafirma su compromiso con la comunidad migrante.
En el marco del Día Internacional del Migrante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México se escribe con "M" de migrante, a quienes reconoció como heroínas y héroes de la patria.
Durante la conferencia mañanera de este lunes, recordó que la posición del gobierno mexicano es la protección de los connacionales y la cooperación para el desarrollo entre las naciones para disminuir este fenómeno al invertir en los países con mayor pobreza y desigualdad.
"Nunca vamos a estar de acuerdo con las acciones que criminalicen a las y los migrantes. Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo, siempre, de cualquier país hacia otro, y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes. Y siempre dar una alternativa: Migrantes que llegan a México de otros países buscamos darles alternativas de empleo en México, si así lo desean, o de repatriarlos, de regresar a sus países con el apoyo del Gobierno en caso de que así lo deseen hacer y ha funcionado. Entonces esa siempre será nuestra posición".
Se informó que con la estrategia "México te abraza", del 20 de enero al 17 de diciembre se han realizado 145 mil 537 repatriaciones y brindado 846 mil servicios a connacionales y a través del programa Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2025, se han realizado a la fecha 463 mil 879 atenciones y quejas resueltas.