Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas

El Senado de la República recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

¿Qué propone la iniciativa de Claudia Sheinbaum?

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó en sus redes sociales que se recibió dicha iniciativa "histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales".

En sus redes sociales expuso que en la Cámara Alta se recibió la iniciativa presidencial que es "un paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada".

Acciones del Senado ante la propuesta de jornada laboral

"Es también una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con el pueblo de México", agregó la senadora por Morena.