Sheinbaum asegura apoyo total a Sinaloa para enfrentar violencia

Por: El Universal

Diciembre 22, 2024 - 07:43 p.m.

Ante la violencia que se ha generado en los últimos meses, principal en Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que no dejará solos a los sinaloenses, y que el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, el general Óscar Rentería Schazarino, tiene el objetivo de coordinarse para construir la paz en la entidad.

"Lo más importante para nosotros es construir la paz en todo el país y también en Sinaloa. Que sepan las y los sinaloenses, el gobernador, que nunca los vamos a dejar solos, que aquí está la presidenta, que aquí está su equipo para proteger siempre al pueblo de Sinaloa", dijo.

Durante el evento Programas Sociales para el Bienestar, en compañía del gobernador Rubén Rocha Moya, la mandataria federal señaló que debe haber coordinación, y que de esta manera "está segura" que se va a seguir construyendo la paz, pero aclaró que no es un asunto de "mano dura" sino atender las causas que causan la violencia.

"La violencia nunca lleva a ningún lado. Y por otro lado, también el que haya ley, el que haya seguridad, el que no haya impunidad. Esa es la manera en que vamos a ir construyendo la paz en Sinaloa y en todo el país. Y estoy segura, porque no es un asunto de mano dura. No, no se trata de eso. Se trata de construir justicia en nuestro país, justicia social".

Claudia Sheinbaum detalló que en Sinaloa ha estado presente el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla; el almirante secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

"(...) y ahora también hay un nuevo secretario de Seguridad que tiene el objetivo de coordinar todos los trabajos junto con el gobierno del estado para seguir construyendo la seguridad y la paz en Sinaloa".

Respecto a las obras para Sinaloa, Sheinbaum Pardo anunció que van a construir un hospital del IMSS en Culiacán; tecnificar alrededor de 50 mil hectáreas de riego; apoyar obras públicas para mejorar la movilidad de distintas ciudades de Sinaloa.