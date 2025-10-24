Claudia Sheinbaum presenta su libro

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes su libro "Diario de una Transición Histórica" que ya está a la venta y cuenta con 298 páginas.

Al término de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró su nueva obra que retrata "uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país".

"Ya salió. Este fin de semana ya lo van a poder encontrar en las librerías. Diario de una Transición Histórica, ya lo pueden encontrar", comentó.

"¿A qué hora lo escribió, presidenta?", se le preguntó.

"Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición, y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses", respondió.

Según la descripción de la obra, "También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino".

"Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria", refiere.

En librerías se oferta en 298 pesos bajo la editorial Planeta.

¿Cuál es el contenido del libro?

El libro "Diario de una Transición Histórica" se centra en la experiencia de Claudia Sheinbaum durante un periodo crucial en la historia de México, donde se entrelazan su vida personal y la evolución del país. La obra se presenta como un testimonio de los cambios y desafíos que enfrentó, así como un homenaje a Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué impacto tiene la obra en la política mexicana?

La publicación de este libro puede influir en la percepción pública de Claudia Sheinbaum y su papel en la política mexicana. Al resaltar la figura de López Obrador, la presidenta busca consolidar su legado y su compromiso con la transformación del país. La obra también puede ser vista como un intento de conectar emocionalmente con los ciudadanos, al compartir su visión y experiencias.

¿Dónde se puede adquirir el libro?

Diario de una Transición Histórica ya está disponible en librerías a un precio de 298 pesos. La obra, publicada por Planeta, promete ser un referente para quienes deseen entender mejor la transición política en México y el papel de Claudia Sheinbaum en este proceso.