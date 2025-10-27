Se entregará propuesta a productores agrícolas, informa Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que el Gobierno Federal presentará una propuesta de largo plazo dirigida a los productores agrícolas, quienes se han movilizado en diversas regiones del país ante la caída en el precio del grano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que los campesinos atraviesan una situación "difícil" y adelantó que la propuesta incluirá posibles apoyos económicos y mecanismos de acompañamiento para hacer frente a la crisis.

"Se ha estado trabajando con ellos por parte de Agricultura y Desarrollo Rural, y hoy tienen una mesa de trabajo donde se les hará una propuesta integral. Vamos a hacer una propuesta integral y además ver el apoyo que podamos dar en esta situación tan difícil que están viviendo", comentó.

¿Cuál es el contexto de la caída del precio del maíz?

La Presidenta explicó que el precio del maíz ha tenido una disminución considerable en los últimos años. Recordó que al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la tonelada del grano alcanzó más de 7 mil pesos, mientras que actualmente ronda los 3 mil 200 pesos, lo que representa una caída drástica.

Asimismo, Sheinbaum explicó que el precio del maíz se determina conforme a la Bolsa de Chicago, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que los productores nacionales resultan afectados directamente por las variaciones del mercado internacional.

¿Cuál fue la respuesta del Consejo Nacional Agropecuario?

En respuesta a este panorama, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) hizo un llamado al Gobierno Federal para implementar acciones de acompañamiento y apoyo que permitan al sector enfrentar la coyuntura "adversa" y mantener viva la actividad productiva.

El organismo destacó que solo con apoyos y políticas sostenidas se podrá respaldar a los campesinos, a las comunidades rurales y garantizar la soberanía y el abasto alimentario del país.