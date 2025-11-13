Gabinete de Seguridad va hoy jueves a Uruapan y Morelia: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que la noche de ayer revisó en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con su gabinete legal y ampliado, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy viaja el gabinete de Seguridad a Uruapan y Morelia.

¿Qué ocurrió?

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre, Sheinbaum Pardo recordó que cada mes dará información de los alcances del Plan Michoacán: "Para que todo el mundo sepa que no fue un anuncio, sino que es un Plan".

Sobre la seguridad que se brinda a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, la mandataria federal dijo que la Guardia Nacional la da, pero desconoció si también hay policías municipales. "Se le está dando todo el apoyo", aseguró.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

"Hoy va a estar el gabinete de Seguridad en Morelia y en Uruapan, además de todo el despliegue territorial que tienen la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, los equipos de investigación, trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Fiscalía del estado. Van hoy y la próxima semana ya vamos a informar, mes con mes, qué acciones vamos a desarrollar", dijo.