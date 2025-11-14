Sheinbaum garantiza apoyo total a Uruapan y a Grecia Quiroz

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el primer gabinete de seguridad realizado en Uruapan luego del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, y como parte de la presentación del Plan Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México brindará todo el apoyo al municipio y a su alcaldesa en funciones, Grecia Quiroz.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que tanto el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizaron una gira de trabajo que inició en Morelia y concluyó en Uruapan, donde sostuvieron encuentros con presidentes municipales, empresarios y representantes de la sociedad civil.

De acuerdo con Sheinbaum, en Uruapan los funcionarios federales se reunieron con la alcaldesa Grecia Quiroz y con empresarios de la región, con quienes se establecieron acuerdos para fortalecer las labores de seguridad.

¿Qué compromisos se asumieron?

Entre los compromisos asumidos se encuentran: Mantener y reforzar los operativos que ya se encuentran activos en Michoacán y coordinar reuniones cada 15 días, ya sea en Uruapan o en la Ciudad de México, para dar seguimiento puntual a la situación del municipio.

También atender las necesidades específicas de Uruapan y del resto de los municipios michoacanos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Sheinbaum reiteró que su gobierno permanecerá cercano a las autoridades locales: "Es importante nuestro apoyo, tanto en temas de seguridad como en las necesidades de Uruapan y de todos los municipios de Michoacán. Vamos a seguir presentes", afirmó.

¿Cuál es la situación actual de Uruapan?

La presidenta señaló que algunos puntos adicionales expuestos por autoridades y empresarios serán detallados posteriormente por los propios involucrados, pero insistió en que la prioridad del Gobierno de México es acompañar a la región tras el crimen que conmocionó al estado.

Ayer, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, reveló que un día antes de tomar posesión recibió amenazas, al igual que otros funcionarios, las cuales buscaban desestabilizar su gobierno. En conferencia de prensa, dijo que da su voto de confianza al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y subrayó que México necesita saber quiénes son los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.