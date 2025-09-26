Sheinbaum destaca colaboración con gobernadora Maru Campos

Después de las 14:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su informe de gobierno dentro de la gira 'La Transformación Avanza' en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La presidenta aseguró que se trata de un informe institucional, por lo cual estuvo acompañada de funcionarios federales y la gobernadora María Eugenia Campos, a quien le agradeció estar presente, ya que, aunque militan en partidos diferentes, se está gobernando por Chihuahua.

"Venimos de dos partidos diferentes, pero cuando se trata de gobernar Chihuahua, las dos gobernamos Chihuahua", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su mensaje para Chihuahua, la Presidenta destacó la implementación de un programa especial para el estado para la rehabilitación de las carreteras federales.

"Vamos a destinar un equipo completo de pavimentación para las carreteras generales de Chihuahua. Un equipo completo moderno de repavimentación, que se va a quedar aquí de manera permanente, para mejorar todas las carreteras", aseguró.

Habló también del tema de la construcción de viviendas en conjunto con el Infonavit y Fovissste, además de una escuela de enfermería en la Sierra Tarahumara.

Aseguró que en Chihuahua son más de 939,594 personas que se ven beneficiadas con los programas de Bienestar, y es un presupuesto de manera directa de 25,607 millones de pesos directos para Chihuahua.

La presidenta estuvo acompañada en el presidium por funcionarios federales, entre los que destacan los titulares de Energía, Bienestar, Gobernación, Salud, entre otros.

De Ciudad Juárez, la presidenta se dirige a Mexicali, y mañana estará en La Paz con la misma gira.