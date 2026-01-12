Sheinbaum encabeza abanderamiento rumbo a JO de Invierno de Milán

En el histórico recinto de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

El acto, cargado de simbolismo, reafirmó el impulso al deporte y el respaldo a los atletas que portarán los colores nacionales en una de las máximas justas deportivas del mundo.

Con la presencia de Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez, Allan Corona y Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, fue Rommel Pacheco, titular de la Conade, el encargado de desear el mayor de los éxitos al grupo que cierra su preparación para el debut en tierras italianas.

"Desearles lo mejor en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Me toca celebrar el esfuerzo que ha tenido cada uno. En Milán-Cortina, México estará representado por una delegación fuerte, que ha superado muchas adversidades. Les deseamos el mayor de los éxitos; estamos orgullosos de ustedes", comentó.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los atletas mexicanos?

Durante la ceremonia, realizada tras su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la importancia de que México tenga presencia en competencias de invierno.

Subrayó el esfuerzo y la disciplina de los deportistas que lograron abrir camino en escenarios poco habituales para la tradición deportiva nacional.

"Integrantes de la delegación mexicana, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza nuestra independencia y representa a nuestro pueblo. Al conferirles el honor de ponerla en sus manos, sabrán cumplir. Que su ejemplo inspire a millones de mexicanos y refleje el poder de los sueños", mencionó Sheinbaum.

Detalles del abanderamiento en Palacio Nacional

Las palabras de la presidenta de México fueron agradecidas por cada uno de los deportistas, quienes recibieron con orgullo y gran compromiso la bandera.