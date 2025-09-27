Millonaria inversión para tecnificar distritos de riego

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de cerca de mil millones de pesos (mdp) en este 2025 para tecnificar los Distritos de Riego el 005 de Delicias y el 009 de Valle de Juárez, como parte del Programa Nacional de Tecnificación de Riego.

"Se destina mucha agua a riego agrícola, mucha. Entonces, el objetivo es tecnificar el riego, que se haga más eficiente el uso de agua, y esa agua utilizarla para las ciudades en donde hay escasez de agua. Ya iniciamos. Es un presupuesto, nada más este año, de cerca de mil millones de pesos para la tecnificación agrícola, y va a seguir durante los siguientes años para mejorar la productividad del campo y al mismo tiempo, el riego", puntualizó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

Informó que, el Gobierno de México también apoyará a Chihuahua con acciones como la construcción de 62 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), de los cuales, cinco ya iniciaron obras en Ciudad Juárez, con el objetivo de saldar una deuda histórica con las mujeres de la maquila.

Destacó que en la entidad, 939 mil 594 personas se ven beneficiados con los Programas para el Bienestar con una inversión social de 25 mil 607 mdp que son distribuidos de manera directa a 400 mil 97 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 24 mil 634 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 8 mil 668 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 4 mil 723 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 115 mil 676 de la beca Benito Juárez; 41 mil 100 estudiantes de educación básica reciben una beca; 52 mil de Producción para el Bienestar; 47 mil 266 de Fertilizantes Gratuitos; 21 mil 445 de Sembrando Vida, principalmente en la Sierra Tarahumara; 111 mil 56 de Leche para el Bienestar; 2 mil 23 escuelas de educación básica y 182 preparatorias recibieron apoyo con La Escuela es Nuestra. Además de que se entrega la Pensión Mujeres Bienestar, la beca universal Rita Cetina a estudiantes de secundaria y se implementa el programa Salud Casa por Casa que se complementará desde este año con las Farmacias del Bienestar.

Además, anunció que se construye la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que concluirá en diciembre; la modernización de la carretera Chihuahua-Guaymas; la entrega de un equipo completo de pavimentación para las carreteras federales que será destinado de forma permanente al estado junto a una planta de asfalto; 16 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara; la modernización de la aduana de Ciudad Juárez; la construcción de una preparatoria para mil 80 estudiantes, reconvirtiendo dos planteles; de un campus de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC); de una escuela de Enfermería del IMSS en Guachochi y la sustitución del Hospital General "Presidente Lázaro Cárdenas" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la construcción del Polo de Bienestar en San Jerónimo en Ciudad Juárez y el impulso al Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara.

Como parte del programa Vivienda para el Bienestar se construirán 31 mil viviendas: 25 mil por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 6 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); además, 346 mil familias serán beneficiadas con descuentos o congelamientos de sus créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

AUMENTA APORTACIONES

PARA PUEBLOS

INDÍGENAS

Desde Baja California, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), pasará de 12 mil 500 millones de pesos (mdp), que fueron asignados este 2025, a 13 mil 500 mdp en 2026.

"Y el otro programa que iniciamos este año es el apoyo a todas las comunidades indígenas de México. Cambió la Constitución. Antes había presupuesto federal, estatal y municipal, y ahora hay otro nivel del presupuesto, que es el de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Cada año van a recibir un presupuesto y en asamblea van a definir para qué se va a utilizar. Este año fueron 12 mil 500 millones y el próximo año son 13 mil 500 millones de pesos para el FAISPIAM —le decimos— que es el programa de infraestructura social, decidido por las propias comunidades indígenas", informó como parte de su gira nacional de rendición de cuentas en territorio.

Agregó que en 2026 iniciará la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Mexicali, que se suma al que ya fue inaugurado en la ciudad de Tijuana para garantizar el derecho a la educación superior en esta entidad.

Dio a conocer que, en Baja California, 864 mil 650 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, de lo que, 404 mil 272 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 54 mil 553 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 3 mil 129 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 2 mil 448 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 114 mil 621 de la beca Benito Juárez; 31 mil 388 de becas para niñas y niños de primaria; 230 de Producción para el Bienestar y Fertilizantes Gratuitos; además de los beneficiarios de los nuevos programas: Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina y de Salud Casa por Casa.

En materia de obra pública, informó la inauguración de un bypass de Ensenada a Tijuana para tener una ruta alterna entre ambas ciudades; la conclusión en diciembre del Viaducto Elevado de Tijuana; la repavimentación de las carreteras federales, incluida la Transpeninsular; la construcción de la Desaladora de Rosarito para garantizar el suministro de agua; la ampliación de cuatro planteles de preparatoria; y la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de Baja California.

En salud, reportó un avance del 85 por ciento en el abasto de medicamentos gracias al programa de Rutas de la Salud del IMSS Bienestar; la inauguración del Hospital General de Tijuana de la Zona Este; la segunda etapa del Hospital General Regional de Ensenada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la ampliación y remodelación la Clínica-Hospital de Ensenada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la ampliación del Hospital Básico Comunitario de San Felipe del IMSS Bienestar; y la sustitución de la Unidad Médica Familiar (UMF) No.2 de Mexicali del IMSS.

En Ciudad Juárez, la Presidenta saludó a miles de personas que la recibieron con afecto.