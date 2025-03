Inauguran carretera

Desde Omitlán de Juárez, Hidalgo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte de listón inaugural de la carretera Real del Monte-Huasca, que tuvo una inversión de 5 mil 500 millones de pesos (mdp) en beneficio de 351 mil habitantes, la cual inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que durante esta administración se conectará hasta Tampico, Tamaulipas.

"El día de hoy estamos inaugurando esta carretera. Honor a quien honor merece. Vamos a enviarle un aplauso al Presidente López Obrador hasta Palenque, Chiapas, porque él se empeñó en dos cosas con esta carretera: La primera es que se terminara. Nos dejó ya la tarea del último tramo para poderla culminar. Y la otra es que fuera gratuita, que no tuviera casetas. Así que, gracias al Presidente López Obrador por su esfuerzo. Y ahora nos toca cerrarlo con esta inauguración ", informó.

Detalló que, una vez inaugurado este tramo, este año se va a iniciar el tramo Huejutla-Tamazunchale para conectar a Hidalgo con la Huasteca Potosina, para después ampliar de Ciudad Valles a Tampico y tener una carretera rehabilitada que conecte directamente a Hidalgo con Tamaulipas.

"Queremos conectar desde aquí hasta Tamazunchale, en San Luis Potosí. Hay unas partes que ya están hechas y otras que vamos a realizar nosotros. Este año inicia la Huejutla-Tamazunchale, que conecta la Huasteca, esta zona tan importante de nuestro país. Y de ahí queremos a Ciudad —bueno, Ciudad Valles la conectó también el Presidente López Obrador—, y de Ciudad Valles a Tampico, o sea, que en realidad lo que queremos es que esta carretera llegue hasta Tampico, en una carretera rehabilitada, vamos a hacer todo el esfuerzo para poder culminar en estos seis años", agregó.

Reconoció a las y los trabajadores de la construcción, particularmente a las mujeres, así como a las y los mexicanos que se dedican al campo y al área de los servicios, en especial en los Estados Unidos.

Destacó que en el Segundo Piso de la Transformación se da continuidad y se fortalecen las obras y los Programas para el Bienestar comenzados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se crearon tres nuevos apoyos: la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; la beca "Rita Cetina Gutiérrez" para garantizar el acceso a la educación; y el programa Salud Casa por Casa, dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad.

"Nuestros adversarios no entienden porque hay tanto apoyo popular a nuestro gobierno y es que no entienden que los gobiernos tienen que ser del pueblo, que los gobiernos no se pueden separar del pueblo, ese es el gran orgullo de la Cuarta Transformación, que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", agregó.

Por ello se impulsó el fortalecimiento de la democracia con la reforma al Poder Judicial, que permitirá que el próximo 1 de junio el pueblo elija a sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo que queremos es que también el poder económico se separe del Poder Judicial, que se acabe con la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces le sirvan al pueblo; que no haya una justicia para unos y otra justicia para otros, que sea justicia pareja: para el pobre, para el rico, para todas y para todos.

"Por eso, México tiene un sello en sus Transformaciones. Nosotros hemos luchado históricamente por la justicia, por la libertad, por la democracia y, sobre todo, porque México siga siendo un país soberano. ¿Y de quién depende la soberanía? Del pueblo de México. Por eso, Cuarta Transformación y pueblo están sellados. Somos uno solo, pueblo y gobierno, y nunca nos vamos a separar", aseveró.

Finalmente, informó que para el estado de Hidalgo hay proyectos que generarán bienestar, como la construcción del Tren México-Pachuca, que va a estar listo en un año sietemeses, y el tren México-Querétaro, que va a tener una estación en Tula; además de un Programa Integral para el cuidado del medio ambiente en Tula, un centro de economía circular y una coquizadora.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la carretera Real del Monte-Huasca tuvo una inversión de 5 mil 500 millones de pesos, —en beneficio de 351 mil habitantes de los municipios Real del Monte, Omitlán de Juárez y Huasca—; tiene una longitud de 10 kilómetros (km) y dos entronques de 7.8 km, 18 estructuras, cuatro carriles, así como dos túneles que suman más de un kilómetro, uno de ellos el segundo más grande del país y cuya obra generó 73 mil 492 empleos.

Explicó que la siguiente etapa es la construcción de 160 mil kilómetros de carretera para conectar al estado de Hidalgo con Tampico, Tamaulipas, lo que se realizará durante esta administración.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que con esta obra se cumple con una deuda histórica para conectar el sur con el norte del país, lo que va a impulsar la economía de Hidalgo y de todo México.

"La conexión del norte y el sur, no solamente del estado, sino del país, va a permitir impulsar la actividad económica, comercial y de los servicios en nuestra entidad y, desde luego, con todo México", celebró.

A la inauguración de la carretera Real del Monte-Huasca acompañaron a la Presidenta de México, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza; el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala; el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas y la presidenta municipal de Omitlán de Juárez, Martha Belem Oliver González.

Inversión

"Lo que queremos es que esta carretera llegue hasta Tampico en una carretera rehabilitada", informó

La carretera Real del Monte-Huasca tuvo una inversión de 5 mil 500 millones de pesos en beneficio de 351 mil habitantes de los municipios Real del Monte, Omitlán de Juárez y Huasca

"Cuarta Transformación y pueblo están sellados, somos uno solo, pueblo y gobierno, y nunca nos vamos a separar", aseveró.