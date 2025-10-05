Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la oposición quiere que se distancie de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque desea acabar con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T), pero que eso no va a ocurrir.

Al rendir su informe en el Zócalo capitalino, Sheinbaum criticó que se han empeñado en separarla de López Obrador, en que rompamos el objetivo del movimiento de transformación, "que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México".

"Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió. Nunca se rindió a los poderosos. Nunca se apartó de sus principios", dijo.