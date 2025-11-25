Claudia Sheinbaum presenta acciones contra la violencia hacia mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, que consta de 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres.

Destacó que estas acciones son para apoyar, defender a las mujeres y decirles que no están solas. Además de que se homologarán las leyes en cada una de las entidades para tipificar el delito de abuso sexual y se difundirá una campaña nacional para promover un cambio cultural.

Las gobernadoras y gobernadores de los 32 estados de la República estuvieron presentes, con conexión a distancia, y se comprometieron a continuar con las acciones del Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. “El esfuerzo que estamos haciendo ahora, con todos los gobernadores y gobernadoras y la jefa de Gobierno, es muy importante”.

¿Cuáles son las acciones del Compromiso Nacional?

Detalló que las 10 acciones son:

1. Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

2. Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”.

3. En coordinación con las Fiscalías y los Tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada: Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento.

4. Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

5. Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc.

6. Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres.

7. Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas.

8. Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género.

9. Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres.

10. Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio.

¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum sobre la violencia?

Sheinbaum Pardo subrayó que el acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado. “Es un delito, y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, Estatales, de la Ciudad de México y Federal, eso es lo primero. Pero segundo, también debe de haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas.”