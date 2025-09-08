Programas de Bienestar impulsarán a Tamaulipas

Desde Ciudad Victoria, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en Tamaulipas un millón 161 mil 351 personas serán, al cierre de este año, derechohabientes de los Programas para el Bienestar, a través de una inversión social de 22 mil 771 mdp.

"Dije en el Informe: Vamos bien y vamos a ir mejor. Y eso es gracias, primero a que hay honestidad, no hay corrupción. Estamos en contra de los privilegios en el gobierno, pero, sobre todo, lo más importante, llegamos con un sentido social al gobierno: beneficiar siempre al pueblo de México, ese es nuestro mandato", puntualizó desde Victoria, Tamaulipas.

Destacó que los Programas para el Bienestar, así como las obras públicas que son y serán impulsadas en la entidad, son parte de un modelo de gobierno en el que los recursos que el pueblo de México brinda son regresados en acciones y obras estratégicas.

"Los recursos salen del pueblo de México. Lo que se paga en impuestos se le regresa al pueblo en Programas para el Bienestar, en obra pública. Es decir, no a la corrupción; los gobiernos de la Transformación son honestos y regresan al pueblo los recursos del pueblo", agregó.

Detalló que, en Tamaulipas, 402 mil 52 son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 28 mil 187 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 4 mil 869 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 103 mil 478 de la beca Benito Juárez; 36 mil 547 de las becas de primaria; se brindan 2 mil 581 apoyos a niñas y niños de 0 a 4 años; 11 mil 991 de Bienpesca; 27 mil 752 de Producción para el Bienestar; 24 mil 328 de Fertilizantes Gratuitos; mil 120 escuelas de educación básica y 81 preparatorias son intervenidas con La Escuela es Nuestra y 110 mil 237 personas reciben Leche para el Bienestar.

Además, con los nuevos apoyos creados en su administración serán 92 mil 323 mujeres de 60 a 64 años quienes reciban la Pensión Mujeres Bienestar antes de que acabe el año; 127 mil 702 estudiantes de secundaria la beca Rita Cetina y a todas las personas adultas mayores y con discapacidad se les otorga atención médica domiciliaria con Salud Casa por Casa.

Destacó que, además, este martes 9 de septiembre arranca la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo, cuya ruta parte desde la Ciudad de México. También, detalló que en la entidad se construirá un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo; está próxima a inaugurarse la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas; se llevará a cabo la carretera San Luis Potosí-Ciudad Valles-Tampico; ya se realizan estudios para el nuevo sistema de transporte público de Tampico a Altamira; el acueducto Ciudad Victoria ll, en beneficio de 350 mil habitantes, la tecnificación de los Distritos de Riego 0025 y 0026, lo que representa una inversión de más de 9 mil mdp durante el sexenio en proyectos de agua.

También, se concluirá el Hospital General de Ciudad Madero del IMSS Bienestar; se sustituirá el Hospital General de Tampico del ISSSTE; se rehabilitará el Hospital General de Altamira del IMSS; se ampliará y remodelará la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17 y se construirán 36 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Adicional, con el programa Vivienda para el Bienestar, se construirán 20 mil viviendas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 55 mil de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por su parte, también, 384 mil 316 personas derechohabientes del Infonavit y 4 mil 940 del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), se verán beneficiadas con quitas, disminuciones y entregas gratuitas de escrituras. También se apoyará al estado con el puerto de Matamoros, se desarrollará el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Altamira y con inversión mixta se modernizará la carretera Tampico-Reynosa.

Destaca labor de Américo Villarreal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya para el bienestar de las y los tamaulipecos y reiteró todo el apoyo de su gobierno para consolidar la transformación del estado.

"Muchas gracias, Américo, por el trabajo que realizas, por tu entrega, tu consistencia, tu convicción y tu amor al pueblo de Tamaulipas. Felicidades, Américo, por el gran trabajo que estás haciendo", expresó la presidenta de México, durante el evento "La Transformación Avanza en Tamaulipas", como parte de su recorrido por todo el país con motivo de su primer informe de Gobierno, ante más de 10 mil personas, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Al dar la bienvenida, el gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció todo el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por cada acción de gobierno y cada obra que permite el bienestar y la prosperidad de Tamaulipas y brindó un reconocimiento por el extraordinario trabajo que ha entregado a nuestra Patria, en once meses de mandato.

"Su presencia nos alegra y da esperanza en este momento inédito en que, por primera vez en la historia de México, una Presidenta rinde un informe y a su vez lo lleva a las 32 entidades de la República", dijo.

El Mañana / Staff

En la explanada del Polyforum de Ciudad Victoria se realizó el Informe Presidencial.

Gira nacional para rendición de cuentas

Programas de Bienestar en Tamaulipas

Pensión para Adultos Mayores (65+) 402,052 beneficiarios

Pensión para Personas con Discapacidad 28,187 beneficiarios

Jóvenes Escribiendo el Futuro (universitarios) 4,869 beneficiarios

Becas para preparatoria pública 103,478 beneficiarios

Becas de primaria 36,547 beneficiarios

Becas para niñas y niños de 0 a 4 años 2,581 beneficiarios

Bienpesca (apoyo a pescadores) 11,991 beneficiarios

Producción para el Bienestar (pequeños productores)

27,752 beneficiarios

Fertilizantes gratuitos 24,328 beneficiarios

Programa "La Escuela es Nuestra" (primarias y secundarias)

1,120 escuelas apoyadas

NUEVOS PROGRAMAS

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

92,323 beneficiarias (al cierre de 2025)

Beca Rita Cetina (para secundaria) 127,702 beneficiarios

Programa "Salud Casa por Casa" Sin estadísticas

Beneficiarios en Tamaulipas al cierre de 2025: 1,161,351 personas

Inversión en 2025: 22,771 mdp

OBRAS

Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria

Carretera Tampico-Tuxpan

Conclusión de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo

Nuevo Puente Internacional en Nuevo Laredo

Conclusión del Hospital de Matamoros