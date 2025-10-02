Pemex evalúa si continúa o no Gas Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gas Bienestar tuvo muchas virtudes, como que hubo más competencia o se cambiaba el tanque por uno reparado o nuevo, y Pemex evalúa si continúa o no.

En su conferencia mañanera de este jueves 2 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que Pemex revisa si se aumentará la participación de Gas Bienestar, creado en el sexenio pasado.

"Dado que su objetivo principal, que era que no aumentara el precio del gas LP, se garantizó, pues entonces ya Pemex en su momento no siguió desarrollándolo. Y ahora Pemex está estudiando la viabilidad de que continúe o no, todavía no tiene una decisión", comentó la Mandataria federal.

"Tuvo muchas virtudes el Gas Bienestar, me tocó en la Ciudad que fue donde se implementó; la primera es que hubo más competencia y entonces como el Gas Bienestar era más barato, dentro de los costos de producción de Pemex, pues entonces el privado, cuando hay competencia, tiene que también controlar sus precios", dijo.

Refirió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fijó un tope al precio del gas LP porque, particularmente en el Valle de México, se habían disparado los precios.