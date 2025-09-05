Reconocer y reivindicar a las mujeres indígenas, compromiso de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena este 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que se van a reivindicar a las mujeres indígenas.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la Cartilla de Derechos de Mujeres fue traducida a 35 lenguas originarias, y acusó que las mujeres indígenas fueron invisibilizadas por muchos años en nuestro país.

"Queremos conmemorar a las mujeres que durante muchos años fueron invisibilizadas por la sociedad, en este racismo que imperó en México y que todavía existe en muchísimas personas", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Apuntó que se busca reivindicar a este grupo de la sociedad "porque son esencia de México, transmite la cultura, la lengua": "Reivindicar que tienen todos los derechos igual que otra mujer y cualquier hombre, derechos especiales porque somos mujeres".

Recordó Sheinbaum que por ley, hoy se izará la bandera a toda asta para conmemorar a las mujeres indígenas, también en el año de la Mujer Indígena.

Claudia Morales Reza, directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), destacó la traducción de la Cartilla para acercar, reconocer y reivindicar los derechos de las mujeres indígenas. "Con esta acción vamos disminuyendo brechas de desigualdad", expresó.

En el Salón Tesorería se recordó que el 5 de septiembre de 1782 fue asesinada Bartolina Sisa en La Paz, y por eso la conmemoración de esta fecha.

Se indicó que la traducción de la Cartilla se realizó con "metodología colectiva de acompañamiento", buscando la reflexión de las realidades.

"Nosotros también representamos un papel muy importante en nuestras comunidades", señalaron quienes participaron en la traducción.

Anahí Bautista Santiago señaló ante Sheinbaum que es importante seguir fortaleciendo la educación intercultural.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que "este es el inicio de una política de promoción de los derechos" de las mujeres indígenas.

Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, refirió que este es un esfuerzo que no puede ser minimizado: "El conocer los derechos es la única manera para exigirlos (....) Estamos impactando a la sociedad mexicana que verá de otra manera a las mujeres indígenas".