Sheinbaum reafirma combate frontal a la corrupción en todos los niveles

En el marco del caso de huachicol relacionado con la Secretaría de Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno siempre combatirá la corrupción, "esté donde esté".

"Nosotros siempre combatiremos la corrupción, esté donde esté, no debe haber ningún recurso público que llegue al bolsillo de un gobernante, de manera mal habida", dijo Sheinbaum Pardo en su segunda gira de rendición de cuentas.

"Siempre decimos: no a la corrupción, el recurso del pueblo es del pueblo de México", añadió al encabezar "La Transformación Avanza" en la ciudad de Puebla.

Al destacar que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que México pasó a ser uno de los menos desiguales de América.

"El país, México, era de los países más desiguales del mundo, la diferencia entre los más ricos y los más pobres, un abismo, todavía es muy grande. Pero pasamos de ser uno de los países más desiguales del mundo, a uno de los países menos desiguales de nuestro continente, se redujo la desigualdad", expresó al encabezar "La Transformación Avanza" en la ciudad de Puebla.

La Mandataria federal acusó que en el periodo neoliberal "hubo gobiernos que gobernaban para unos cuantos, para los de mero arriba, se les olvidó el pueblo", hasta que llegó la autollamada cuarta transformación.

"Somos gobiernos del pueblo, por el pueblo, para el pueblo de México. Gobernamos para todas y para todos, pero por el bien de todas y todos, primero los pobres (...) Ahora todos deben pagar impuestos porque eso dice la Constitución, y nada ni nadie por encima de la ley, como decía Benito Juárez. Esos impuestos que pagamos se les regresan al pueblo (...) ", declaró.

Resaltó que aumentó el salario mínimo 135% y que los programas de Bienestar ya son derechos constitucionales.

Celebró Sheinbaum Pardo la llegada, el pasado 1 de septiembre, del "nuevo Poder Judicial" a través del voto popular. Las ministras y los ministros, dijo, ya nos responden a unos cuantos intereses.

Destacó también al Tren Maya, al Tren Interoceánico y la Refinería Dos Bocas "porque durante años se negaron a construir obra pública".

Entre otros programas, indicó Sheinbaum que en Puebla más de 616 mil personas reciben el Programa para Adultos Mayores; Pensión para Personas con Discapacidad, más de 69 mil; Jóvenes Construyendo el Futuro, 24 mil 892; 271 mil 217 niños reciben becas para estudiar; 125 mil productores reciben el programa Producción para el Bienestar; 230 mil familias reciben Leche para el Bienestar; y 4 mil 324 escuelas recibieron La Escuela es Nuestra; y 141 mil el Programa Mujeres Bienestar.