Claudia Sheinbaum descarta cambios en su Gabinete

Rumbo a su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó hacer ningún cambio en su Gabinete legal y ampliado, pues afirmó que todos "trabajan muy, muy bien".

"En este nuevo año de su trabajo, ¿tiene pensado hacer algún cambio en el Gabinete?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"Bueno, si lo tuviera pensado, no te lo diría. No tengo pensado ningún cambio, no tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen Gabinete, todos trabajan muy, muy bien", respondió.

La Mandataria federal anunció que, como parte de las fiestas patrias, habrá "bailongo" en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no quiso adelantar qué artistas se presentarán en la verbena popular del próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia.

Sheinbaum Pardo indicó que se prepara para dar, en un hecho histórico por ser la primera mujer Presidenta de México, su primer Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional.

"Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre", expresó.

Indicó que el próximo 1 de septiembre dará un informe en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo el 1 de octubre cuando cumpla su primer año de gobierno.

"El Informe por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre. Entonces, al acto público, ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre", finalizó.