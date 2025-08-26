Sheinbaum llama a que el crédito sea motor del desarrollo en el 100 aniversario del Banco de México

Ciudad de México

En el marco de los 100 años del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el papel de la institución como garante de la estabilidad económica del país, pero advirtió que el reto no solo está en mantener baja la inflación, sino en impulsar un crecimiento con justicia.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que México necesita ampliar el acceso al financiamiento para que deje de ser un privilegio y se convierta en palanca del desarrollo. Recordó que, entre las principales economías de América Latina, México se encuentra entre los países con menor nivel de crédito respecto a su Producto Interno Bruto.

Sheinbaum subrayó que el Plan México, impulsado desde el inicio de su gobierno, busca producir más de lo que se consume y fortalecer el mercado interno con apoyo del Banco de México, al tiempo que llamó a sumar esfuerzos entre la banca pública y privada para avanzar en ese camino. También apuntó que la digitalización y el acceso a internet serán claves para lograr una inclusión financiera más amplia.

Por su parte, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, hizo un repaso de los principales desafíos que ha enfrentado la institución en su primer siglo de vida. Recordó que este año se redujo en 25 puntos base la tasa de referencia, como parte de las medidas para llevar la inflación hacia la meta de 3%.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, destacó que la estabilidad económica se sostiene en la coordinación entre el Banco Central y el Gobierno federal, como ocurrió en los años recientes frente a los choques inflacionarios globales.