Sheinbaum asegura que marcha Generación Z no debilitará su gobierno: "No nos vamos a rajar nunca"

No nos vamos a rajar nunca, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de la marcha de la Generación Z del sábado pasado en la que acusó violencia y caras muy conocidas relacionadas con la Marea Rosa.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo condenó que asistentes a la marcha gritaran ¡van a morir! a policías de la Ciudad de México, y pidió que la Fiscalía capitalina investigue.

Al reiterar el llamado a no usar la violencia, la Mandataria federal afirmó que en el país no se reprime ni hay censura, sino libertad: Nadie quiere la violencia. Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan, ¡No! Más fuerte soy. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas me van a hacer algo? ¡No! Aquí estamos fuertes con el pueblo, fuertes muy fuertes, expresó Sheinbaum.

Al referir que habrá gente a la que no le cae bien, la titular del Ejecutivo federal aseguró que la gente está feliz, como lo constató en su gira por Palizada, Campeche. Agregó que hay gente a la que no le gusta la transformación, además que hay mucho racismo y clasicismo. La violencia verbal y física no ayuda en nada el país, insistió.

Aconsejó a la oposición que si quieren apoyo popular, tienen que presentar propuestas.

Investigan agresiones

Al ser cuestionada sobre el tema de grupos infiltrados, entre ellos presuntamente del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga si en la marcha de la Generación Z participaron grupos ligados al crimen organizado, luego de los actos de violencia registrados.

Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad también colaborará en las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. Se está investigando esta parte a cargo de la fiscalía de la Ciudad de México y en lo que se pueda ayudar desde el Gabinete de Seguridad se va a apoyar, dijo.

La presidenta destacó que es necesario identificar por qué se generó la violencia y quiénes la promovieron, al señalar que los responsables no parecían ser jóvenes. Explicó que los agresores eran personas mayores que venían preparadas para romper la valla, y aunque supuestamente buscaban acercarse a Palacio Nacional, terminaron agrediendo a la policía.

Sheinbaum calificó como inaceptables los ataques contra los elementos de seguridad y aseguró que, si hubiera algún abuso policial, será investigado por la propia corporación.

Llama a no caer en provocaciones ante nueva marcha de Generación Z

Tras el llamado de la Generación Z a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que van a esperar el desarrollo de esta semana, pero aclaró que no van a caer en confrontaciones.

"Vamos a ver, nuevamente les digo: no hay que caer en la provocación y la violencia. Todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación; vamos a ver cómo se desarrollan estos días", señaló la mandataria.

