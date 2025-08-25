Presidenta Sheinbaum presenta su Informe de Gobierno

La administración pública federal trabaja textos y guiones que analizan todo lo actuado.

Ante un contexto geopolítico complejo y adverso, el liderazgo racional y sereno de la presidenta Sheinbaum nos ha permitido sortear los desafíos.

Ha dado prueba sobrada de ser una mujer disciplinada, analítica y firme en su toma de decisiones, las pasiones las tiene controladas y los posicionamientos ideológicos mesurados.

Su biografía política se posiciona al lado de Andrés Manuel López Obrador, el líder social del viejo siglo hecho presidente.

Lo conoció, trabajó para él, ganó su confianza, mostró lealtad inquebrantable y triunfó en la difícil disputa interna por el poder.

Con esa misma paciencia, con esa mirada agudeza emocional e intelectual, con esa inteligencia serena recrea el reconocimiento y beneplácito del presidente Trump.

La relación bilateral más importante y complicada en el mundo la tenemos con los Estados Unidos, para ellos provocamos dolores de cabeza y también alianzas, apoyos y soluciones viables.

Avanzan los entendimientos con los estadounidenses, conocen más nuestras buenas intenciones por construir una vecindad segura y en crecimiento; sí, la Dra. Sheinbaum pulsa y articula las agendas hacia una paz regional.

El estilo sereno, estratégico, planificadamente defensivo y a la vez eficazmente persuasivo en los encuentros telefónicos privados de la Dra. Sheinbaum con el Presidente Donald Trump, ha logrado para México, por un lado, que se atempere el tiempo revolucionario del mandatario estadounidense -intempestivo, impaciente, frontal- y por el otro, que se disemine en golpes de confrontación mediática, el tiempo impaciente y presto a la intervención y violación soberana de México de una parte del gabinete presidencial de Trump convencido de que hay que dar lecciones a México.

Es muy interesante que, hasta ahora las propias decisiones y capacidad de contención interna de las convicciones y planes intervencionistas de su gabinete, sea el propio Donald Trump quien las haya contenido.

Mientras la Dra. Claudia Sheinbaum ha logrado sortear eficazmente que se nos impongan los términos de las garras del tiempo y la dominación trumpiana -que dicho sea de paso ya se daban por asumidas las consecuencias impredecibles sobre la política y la economía del país- el reloj de curso impredecible en la naturaleza e impredecibilidad de las decisiones de una Presidencia que se agolpa en la geopolítica del más fuerte y que alardea su entraña asimétrica sobre México, sigue su curso.

Debe subrayarse pues la confianza del legado de la Dra. Claudia Sheinbaum anudado con el ex Presidente AMLO y el pragmatismo de comprensión de las realidades y prioridades personales de Trump en función de la lectura acuciosa del contexto del presidente estadounidense.

Pronto, el primero de octubre, la Presidenta cumplirá un año al frente del timón de la nación, sorteando vendavales y turbulencias inesperadas con una calificación aprobatoria, su intenso trabajo rinde frutos.

Cajón de Sastre.

Impecable el poder de influencia de la titular de la Secretaría de Gobernación, discreto y secreto, pero con la firmeza de su mano en la conducción de la política interior del país.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez es el puente leal y real entre dos mundos.

Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo. George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).

Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y profesor de Teoría del Estado.

Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge México.