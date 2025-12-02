Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de las Farmacias del Bienestar, en las cuales beneficiarios del programa Salud Casa por Casa podrán recoger los medicamentos que les sean recetados completamente gratuitos.

¿Qué son las Farmacias del Bienestar?

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que los pequeños módulos de las Farmacias del Bienestar estarán en centros de salud pública y en las Tiendas del Bienestar. La mandataria federal destacó que hoy inicia este programa en el Estado de México con 500 farmacias, y se prevé que para marzo del próximo año ya haya Farmacias del Bienestar en todos los estados del país.

"Para que no tengan que entrar al centro de salud, a hacer la fila que normalmente hay para las farmacias, entonces va a ver afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las Tiendas del Bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos Farmacias del Bienestar.

Detalles sobre el programa Salud Casa por Casa

"Iniciamos hoy en el Estado de México [...] Inicia en el Estado de México y el próximo año, en marzo, ya tendremos en todas las entidades de la República". En un video difundido en el salón Tesorería de Palacio Nacional, se informó que las Farmacias del Bienestar inicia hoy martes en el Estado de México con 500 módulos.

"Hoy inician operaciones las Farmacias del Bienestar donde las personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa podrán recibir medicamentos completamente gratuitos de recetas del programa. La primera etapa comienza hoy en el Estado de México con 500 farmacias en operación. En los primeros meses de 2026 el despliegue continuará en todo el país hasta cubrir las 32 entidades federativas", señaló.