La presidenta Sheinbaum rechaza debate con Petro por muerte de artistas colombianos

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró como lamentable la muerte de dos artistas colombianos en México y aseguró que no entrará en debate con el Mandatario Gustavo Petro por este caso.

"No, no voy a entrar a debate con el Presidente Petro. Yo creo que es un lamentable episodio, tiene que hacerse la investigación a fondo y, por supuesto, la relación diplomática que tiene que haber con Colombia", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, DJ Regio Clown, desaparecidos en la CDMX, fueron hallados muertos en el Estado de México con huellas de tortura y con un mensaje intimidatorio.

Sus cuerpos habían permanecido en calidad de desconocidos desde el pasado 17 de septiembre, cuando fueron encontrados en la carretera federal México-Cuautla, en el Municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Fue hasta ayer, un día después de que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum ayudar a localizarlos, que fue confirmada su muerte.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró el Gobierno federal mantiene contacto con Colombia a través de la Cancillería y dijo que la Fiscalía de la CDMX será la que brinde más información sobre este hecho.

"La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato, la Fiscalía de la CDMX inició la búsqueda, hizo todas las alertas, y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos.

"Y es la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad quien puede dar más información, y se está en contacto con el Gobierno de Colombia a través de la Cancillería", agregó.