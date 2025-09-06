Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para fortalecer producción de carne

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 700 millones de pesos para la producción de carne en los estados de Durango, Coahuila y Sonora.

Desde un evento en Durango, la Mandataria señaló que la inversión es para apoyar al sector ganadero ante las medidas del cierre de la frontera con Estados Unidos por la plaga del gusano barrenador.

"Les quiero agradecer (a los ganaderos) porque fueron persistentes en las reuniones, hablamos, les dije que podemos dar créditos, y me dijeron: 'No, Presidenta, ayúdennos más, no podemos cargar con todo el crédito los ganaderos'. Les dije: 'Bueno, pero tienen que garantizar que se apoye principalmente al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas, que ellos sean los que se beneficien más de este programa', y estuvimos de acuerdo de tal manera que hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos para apoyar la producción de carne.

"Esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, e implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación. Vamos a iniciar con este programa y vamos a regresar para rendir cuentas", expuso.

La Mandataria explicó que el apoyo a los ganaderos se debe a que meses atrás el Gobierno de los Estados Unidos frenó la exportación de ganado por la plaga del gusano barrenador, y que tras reuniones con asociaciones en Sonora, Coahuila y Durango, se decidió fomentar la producción de carne para el mercado interno en el marco del Plan México.

"Quiero agradecer a los ganaderos de este estado porque hace varios meses el Gobierno de los Estados Unidos decidió unilateralmente cerrar la frontera para la exportación de ganado. Hay miles de familias que viven de la exportación de ganado, el argumento del cierre de la frontera fue que estaban contaminados con el gusano barrenador, que en efecto, se habían encontrado en el sur del País algunos ejemplares con esta situación, pero de inmediato el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué, se dedicó a poner control a la importación de ganado desde el sur y realmente ha disminuido enormemente.