Asciende a 81 el número de mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, ubicada en Florida, Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que el cónsul de Miami, Rutilio Escandón, se encuentran en comunicación permanente con los mexicanos que están recluidos, pero que diversos de los detenidos buscan un juicio en Estados Unidos.

"Y, paralelamente, a nivel diplomático, estamos trabajando permanentemente para que permanezcan ahí en menor número de días, y que si ellos así lo deciden, porque hay personas que quieren hacer un juicio en los Estados Unidos, entonces no quieren la deportación de inmediato", destacó.

Abundó que hay apoyo jurídico, y que hasta el momento no hay violación de los derechos humanos de los mexicanos.

"Evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida, de ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí si es la decisión del gobierno de Estados Unidos, si no hay un juicio de por medio, sean repatriados, sean deportados a México. Y estamos en comunicación permanente", comentó la mandataria.