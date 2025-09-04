Claudia Sheinbaum se reunirá con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy por la tarde se reunirá en Palacio Nacional con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y en donde se les entregarán avances de las investigaciones, entre ellas, análisis de llamadas telefónicas durante su desaparición y en días posteriores.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal destacó que debido a que se está en proceso de investigación, estos avances deben tener secrecía.

"Hoy recibimos a los padres de Ayotzinapa a la 1:00 de la tarde. Como lo he comentado en otras ocasiones, el nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa en colaboración también en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad se están realizando investigaciones de análisis que desde nuestra perspectiva y de la propia perspectiva del fiscal no se habían realizado a profundidad durante todos estos años.

"Como por ejemplo, el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo pues científico relacionado con eso. Los padres, madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, pues que tienen que tener también su secrecía.

En este sentido, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se puede dar toda la información, "pues porque precisamente se está en el proceso de investigación, pero están dando nuevos elementos que en su momento no se habían considerado".